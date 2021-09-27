Пешеходный переход обрушился на автомобили в Пермском крае
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:51, 28 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Пешеходный переход обрушился на проезжающие автомобили на автодороге Пермь-Екатеринбург. В результате происшествия есть погибшие. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС Россиc по региону.
По данным спасателей, инцидент произошёл на 50-м километре автодороги Р-242 Пермь-Екатеринбург. Пешеходный переход обрушился на проезжавшие в это время под ним самосвал MAN и автомобиль «Газель». Сообщается о погибших. Их число не называется.
В свою очередь, «ИНтерфакс» со ссылкой на источник в службе скорой помощи сообщает о двоих погибших.
Погибли водители самосвала и грузовой «Газели». Пассажиров ни в одном из грузовиков не было, — сказал собеседник агентства.
Также сообщает, что в момент происшествия в пешеходном переходе не было людей.
На место ЧП выехали оперативные службы. Задействованы 26 человек и 9 единиц техники.