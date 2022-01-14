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Происшествия

Пешеходный мост обрушился на станции Москва-Товарная

01:10, 15 января 2022
Пешеходный мост обрушился на станции Москва-Товарная Фото: Anton Belitsky/Russian Look
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Сход пешеходного моста через железную дорогу частично обрушился на станции Москва-Товарная-Курская. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает пресс-служба МЖД.

Происшествие случилось накануне вечером, из-за обрушения пока недоступен выход в город на шоссе Энтузиастов.

На станции Москва-Товарная-Курская Курского направления Московской железной дороги произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожные пути. По предварительной информации, никто не пострадал, — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте обрушения работает аварийная бригада. Для расследования инцидента на МЖД создана комиссия, которая будет выяснять причины происшествия. Отмечается, что выход на улицу Международная работает как обычно.

Ранее в центре Минска произошло обрушение пешеходной части моста. Пострадавших в результате аварии нет.

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