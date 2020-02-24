https://static.news.ru/photo/f2a67be8-570a-11ea-bef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panu Tuunala/www.imago-images.de/Global Look Press

Сильный ветер принёс песчаную бурю из африканской пустыни Сахара на принадлежащие Испании Канарские острова. Ненастье тем или иным образом повлияло на планы десятков тысяч туристов.

В Государственном управлении аэропортов (AENA) Испании рассказали ТАСС, что из-за пониженной видимости и ураганного ветра воздушные гавани на островах работали с перебоями. Около тысячи авиарейсов были отменены. В понедельник, 24 февраля, воздушное сообщение с архипелагом восстанавливается, однако аэропорты на Канарах продолжают работать с ограничениями.

Региональные власти в связи со сложными погодными условиями отменили все спортивные и культурные массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни. AENA рекомендует туристам, чей маршрут связан с Канарскими островами, заранее узнавать о статусе полёта у своей авиакомпании.

На самом крупном из Канарских островов — Тенерифе — также зафиксированы лесные пожары. Как передавал NEWS.ru, из-за горящих лесов с острова эвакуировали около тысячи туристов. Борьба с огнём осложняется продолжающейся песчаной бурей.