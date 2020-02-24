Сильный ветер принёс песчаную бурю из африканской пустыни Сахара на принадлежащие Испании Канарские острова. Ненастье тем или иным образом повлияло на планы десятков тысяч туристов.
В Государственном управлении аэропортов (AENA) Испании
Региональные власти в связи со сложными погодными условиями отменили все спортивные и культурные массовые мероприятия, запланированные на ближайшие дни. AENA рекомендует туристам, чей маршрут связан с Канарскими островами, заранее узнавать о статусе полёта у своей авиакомпании.
На самом крупном из Канарских островов — Тенерифе — также зафиксированы лесные пожары. Как передавал NEWS.ru, из-за горящих лесов с острова эвакуировали около тысячи туристов. Борьба с огнём осложняется продолжающейся песчаной бурей.
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