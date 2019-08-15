https://static.news.ru/photo/0d23978e-bf86-11e9-a06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый пассажир самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего жёсткую посадку в Подмосковье, Степан Акопян 15 августа прибыл в аэропорт Симферополя.

Есть у нас герои, которые могут в такой ситуации не растеряться, посадить самолёт в нужное место, — цитирует ТАСС Акопяна.

Позднее в аэропорт Симферополя прилетел лайнер, на борту которого находились ещё пять пассажиров самолёта, аварийно севшего в Подмосковье. Прибытие ещё двух лайнеров с пассажирами из Подмосковья ожидается вечером 15 августа.

Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.