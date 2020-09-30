Пермяк взорвал машину соседки после ссоры из-за парковки

https://static.news.ru/photo/7449f1fe-03e3-11eb-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Перми соорудил самодельное взрывное устройство и заложил его под автомобиль одной из местных жительниц, с которой не поделил парковочное место.

В результате взрыва пострадали заминированная машина, а также стоящий рядом автомобиль. Общая стоимость нанесённого ущерба оценена в 700 тыс. рублей. В результате взрыва люди не пострадали, пишет Lenta.ru.

Полицейские через неделю задержали 58-летнего подозреваемого. В багажнике его автомобиля нашли одно взрывное устройство, а также накладные усы и парики, которые он использовал для конспирации. Ещё две самодельные бомбы были обнаружены на участке его частного дома.

Следствие выяснило, что за несколько месяце до инцидента подозреваемый поссорился с хозяйкой подорванного автомобиля из-за парковочного места. Суд приговорил пермяка к 4,5 года условно, а также к штрафу в 50 тыс. рублей.

Раньше NEWS.ru писал, что в Пермском крае завершились поиски 10-летней девочки, пропавшей вечером 25 августа. Её нашли мёртвой.