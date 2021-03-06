Пенсионер в Ирландии несколько лет прожил со скелетом жены

https://static.news.ru/photo/b025716c-7e86-11eb-ac30-96000091f725_660.jpg Фото: Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global Look Press

78-летний Дэниел Мелли из ирландского города Коув хранил в доме скелет своей жены Кристины, которая умерла от старости. Силовикам мужчина признался, что боялся остаться один и не хотел расставаться с женой после её смерти.

Как сообщает The Sun, большинство соседей пенсионера не знали, что у него была жена. А тем, кто знал о существовании Кристины, пожилой мужчина говорил, что супруга уехала за границу.

Тревогу по поводу исчезновения женщины подняли медицинские службы. Поскольку супруг не сообщил о её смерти, врачи ждали её на вакцинацию, а когда пенсионерка не пришла, то обратились в полицию. Известно, что Дэниел и Кристина поженились в 1976 году, сейчас пенсионерке должно было быть за 80 лет.

В настоящее время обстоятельствами смерти женщины заинтересовалась полиция. Ведётся проверка.

Как писал NEWS.ru, в августе прошлого года на севере Москвы нашли мумифицированное тело мужчины 1960 года рождения. В полицию обратилась бывшая супруга покойного. Она рассказала, что с апреля не могла дозвониться до пенсионера.