Пенсионер в Ирландии несколько лет прожил со скелетом жены

78-летний Дэниел Мелли из ирландского города Коув хранил в доме скелет своей жены Кристины, которая умерла от старости. Силовикам мужчина признался, что боялся остаться один и не хотел расставаться с женой после её смерти.
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Тревогу по поводу исчезновения женщины подняли медицинские службы. Поскольку супруг не сообщил о её смерти, врачи ждали её на вакцинацию, а когда пенсионерка не пришла, то обратились в полицию. Известно, что Дэниел и Кристина поженились в 1976 году, сейчас пенсионерке должно было быть за 80 лет.
В настоящее время обстоятельствами смерти женщины заинтересовалась полиция. Ведётся проверка.
Как писал NEWS.ru, в августе прошлого года на севере Москвы нашли мумифицированное тело мужчины 1960 года рождения. В полицию обратилась бывшая супруга покойного. Она рассказала, что с апреля не могла дозвониться до пенсионера.