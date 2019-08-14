https://static.news.ru/photo/142eb5a0-be77-11e9-ba93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего жителя Перми. Пенсионера обвиняют в покушении на убийство двух промышленных альпинистов из хулиганских побуждений.

По данным следователей, 13 августа 2019 года рабочие трудились на высоте 9 этажа дома на улице Пушкина. Подозреваемый, который был пьян, потребовал, чтобы альпинисты покинули фасад. Когда ему отказали, пенсионер поднялся на крышу и перерезал спасательный трос.

Один из альпинистов сорвался и повис на страховке. Его товарищ успел подняться на крышу и прогнать агрессивного пенсионера. После этого он вытащил коллегу наверх.

Пенсионер с крыши ушёл, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщается на сайте краевого СУ СКР.

Ранее News.ru писал, что суд вынес приговор жителю Братска, который изнасиловал и убил девятилетнюю девочку. В общей сложности злоумышленник проведёт в колонии 20 лет.