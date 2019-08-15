https://static.news.ru/photo/94a2c032-bf44-11e9-949a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Московской области

Пассажиры после жёсткой, но удачной посадки самолёта Airbus А321 в Подмосковье, делали селфи с экипажем. Кроме того, они засняли на видео происходящее после ЧП.

На кадрах видно, что люди пробираются через поле кукурузы в поисках расположенной рядом дороги, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что преподаватели Бугурусланского лётного училища гражданской авиации выразили восхищение действиями экипажа, сумевшего посадить лайнер А-321 в кукурузном поле. Они испытывают настоящую гордость за лётчиков, которых обучали сами, сообщил заместитель директора филиала по воспитательной работе Иван Первов.