https://static.news.ru/photo/adb305b4-2f74-11ea-be8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

После приземления в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия) самолёт канадской авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).

По информации телеканала CTV, инцидент произошёл в воскресенье, 5 января, с самолётом Boeing 737, выполнявшим рейс из Торонто. В условиях сильного снегопада борт смог остановиться лишь спустя 50 метров после окончания ВПП. Но борту находились 172 пассажира и семь членов экипажа, никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, авиалайнер Bombardier Dash 8 совершил экстренную посадку после того, как во время взлёта у него оторвалось одно из колёс шасси. Инцидент произошёл в аэропорту Монреаля.