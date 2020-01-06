После приземления в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия) самолёт канадской авиакомпании WestJet выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП).
По информации телеканала CTV, инцидент произошёл в воскресенье, 5 января, с самолётом Boeing 737, выполнявшим рейс из Торонто. В условиях сильного снегопада борт смог остановиться лишь спустя 50 метров после окончания ВПП. Но борту находились 172 пассажира и семь членов экипажа, никто не пострадал.
Как писал NEWS.ru, авиалайнер Bombardier Dash 8 совершил экстренную посадку после того, как во время взлёта у него оторвалось одно из колёс шасси. Инцидент произошёл в аэропорту Монреаля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен