Пассажирский лайнер L-410 совершил жёсткую посадку под Иркутском
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
19:17, 12 сентября 2021
Фото: Stradalova/wikimedia.org
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Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области, сообщает ТАСС. Отмечается, что речь идёт о лайнере L-410. На его борту находятся 14 человек.
В четырёх километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское,совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа, — сказал источник агентства, отметив, что несколько человек пострадали.
Уточняется, что самолёт разрушился при посадке в тайге, несколько пассажиров самостоятельно выбрались из салона. Лайнер загорелся.
Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, со ссылкой на представителей властей уточнил, что четыре человека выжили, один пострадал, ещё 11 зажаты в салоне самолёта
В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт чрезвычайного происшествия. Другие подробности инцидента на данный момент не называются.
Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки самолёта в Энгельсском районе Саратовской области пилот получил травму и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
По имеющимся данным, двухместный гидросамолёт совершил жёсткую посадку на Волгу, откуда его достали самостоятельно. Сообщений об авиапроисшествии в оперативные службы не поступало. При этом в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что воздушное судно в результате инцидента оказалось частично разрушено. Личность пилота устанавливается. Также в прокуратуре уточнили, что жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Бриз».