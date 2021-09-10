Пассажирский лайнер L-410 совершил жёсткую посадку под Иркутском

Пассажирский самолёт совершил жёсткую посадку в Иркутской области, сообщает ТАСС. Отмечается, что речь идёт о лайнере L-410. На его борту находятся 14 человек.

В четырёх километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское,совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа, — сказал источник агентства, отметив, что несколько человек пострадали.

Уточняется, что самолёт разрушился при посадке в тайге, несколько пассажиров самостоятельно выбрались из салона. Лайнер загорелся.

Телеканал РЕН ТВ, в свою очередь, со ссылкой на представителей властей уточнил , что четыре человека выжили, один пострадал, ещё 11 зажаты в салоне самолёта

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт чрезвычайного происшествия. Другие подробности инцидента на данный момент не называются.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки самолёта в Энгельсском районе Саратовской области пилот получил травму и обратился за медицинской помощью. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

По имеющимся данным, двухместный гидросамолёт совершил жёсткую посадку на Волгу, откуда его достали самостоятельно. Сообщений об авиапроисшествии в оперативные службы не поступало. При этом в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что воздушное судно в результате инцидента оказалось частично разрушено. Личность пилота устанавливается. Также в прокуратуре уточнили, что жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт «Бриз».