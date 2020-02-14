https://static.news.ru/photo/0e2c5c18-4f2f-11ea-953f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Москвы в метро избил мужчина после того, как она показала грудь незнакомому пассажиру. Об этом в социальных сетях рассказала её знакомая.

По её словам, инцидент произошёл в ночь на 13 февраля. Пострадавшая девушка в компании друзей ехала в полупустом вагоне метро. В какой-то момент к ней подошёл молодой человек и начал знакомиться.

Он попросил её показать грудь для фото, она показала, — написала очевидица.

По её словам, эти действия не понравились приятелю нового знакомого. Тот якобы начал выкрикивать оскорбления, а затем начал избивать девушку. Досталось и тем, кто пытался разнять драку. Оскорблённый женской грудью мужчина угрожал изнасилованием, убийством, а также оскорблял «на почве национальности и пола», утверждает автор публикации.

У виновницы потасовки рассечена губа, отколот кусок зуба, повреждён глаз, а лицо опухло от гематом, сообщила её подруга. Она отметила, что после инцидента всех его участников доставили в отделение полиции, а пострадавших отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее, как писал NEWS.ru, в переходе московского метро был найден закутанный в простыню двухмесячный младенец. Бросившая ребёнка мать объяснила свой поступок сложным финансовым положением.