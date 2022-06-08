Падение строительных лесов на человека в Москве попало на видео

Фото: t.me/moscowproc

В Лермонтовском переулке Москвы на человека обрушились строительные леса, сообщает «360». По данным источника в экстренных службах, пострадал 28-летний уроженец Таджикистана Пахеджан К., его госпитализировали в больницу имени Боткина.

Отмечается, что врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой стопы и ушибы. Информацию об одном пострадавшем подтвердила также пресс-служба прокуратуры города.

Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа, — сообщили в ведомстве.

7 апреля 2021 года из-за обвала строительных лесов в центре Москвы перекрыли движение транспорта по Большому Николоворобинскому переулку. По словам очевидцев, стены дома уже давно разрушались, а летом с его фасада уже падали на дорогу кирпичи.

Похожий случай произошёл 15 февраля того же года. Тогда также в центре Москвы рухнули строительные леса, возведённые возле фасада одного из зданий. Конструкция упала на пешеходную зону под тяжестью скопившегося снега. Стальные леса упали на деревянный переход, сооружённый для пешеходов в зоне проведения реставрационных работ.