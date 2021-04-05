Отец связанной девочки из Новошахтинска назвал причину её истязаний

https://static.news.ru/photo/24093ff6-961e-11eb-ad88-96000091f725_660.jpg Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Новошахтинска могла издеваться над малолетней дочерью из-за ненависти к бывшему мужу. Такое предположение сделал отец девочки.

По его мнению, дочь просто мешала женщине и её новому избраннику. Он отметил, что девочка была связана верёвками и «не могла и слова сказать», когда он забирал её из квартиры экс-супруги.

Пришлось немного нарушить закон, чтобы вызволить ребёнка из лап этих извергов, — цитирует мужчину «360».

Уточняется, что школьнице не восемь лет, как сообщалось ранее, а семь.

Мужчина утверждает, что не знал об истязаниях дочери и не в курсе, как долго продолжались эти издевательства. Сейчас, добавил он, девочка в больнице и чувствует себя хорошо.

Что касается бывшей жены, что раньше она «была нормальная», а сейчас, подчеркнул мужчина, её поведение изменилось кардинально, поэтому он «не узнаёт» в ней женщину, на которой когда-то был женат.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что семейная пара из Ростовской области связывала девочке руки и ноги, а также не давала ребёнку еды и воды. 5 апреля решением суда женщина и её новый муж были арестованы на два месяца. Паре грозит до семи лет тюрьмы.