Отчим замёрзшего в Дубне мальчика обвинил в его смерти водителя маршрутки

Отчим замёрзшего в Дубне мальчика заявил, что считает виновным в смерти замёрзшего ребёнка водителя маршрутного такси. Он считает, что ребёнка по ошибке высадили возле торгового центра, после чего мальчик заблудился, передаёт Telegram-канал SHOT.

По словам отчима, второклассник поехал в школу после двухнедельного больничного. В 8:23 он должен был сесть в школьный автобус, но почему-то уехал на городской маршрутке № 12.

Он пошёл на остановку, но не сел на свой маршрут. А водитель этой маршрутки его просто типа выкинул. Эти фраера в погонах до того места, где моего сына нашли, не дошли буквально 100 метров. Максим до моста не дошёл буквально 10 метров, — заявил отчим.

Он отметил, что у него «есть опыт работы в органах». Отчим также заявил, что будет добиваться справедливости по своим законам, как его учили.

Но эти фраера не куют, не мелят. Говорят, мы того допросили, другого допросили. Говорю: «Дайте мне допросить — они мне так явку с повинной напишут, — резюмировал отчим погибшего мальчика.

Ранее сообщалось, что волонтёры искали мальчика сутки. 27 декабря он направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Прокуратура Подмосковья проводит проверку. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой едут автомобили.

Проверяется версия о том, что мальчик мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть. Пользователи соцсетей пишут, что мальчик был вынужден идти пешком из-за отсутствия денег на проезд в автобусе. Однако эту информацию не подтвердила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая. По её словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.