https://static.news.ru/photo/9c28ec58-c0e0-11e9-b84e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dtpsochi

В Сети появились кадры потопа в Сочи. Город затопило после продолжительного мощного ливня.

На кадрах видно, что улицы залиты водой. Перемещаться по ним можно вплавь, что и решил доказать один из отдыхающих. Видео его «заплыва» опубликовано в Instagram .

Дороги курортного Сочи оказались затоплены из-за сильнейших дождей. Больше всего пострадали участки трассы в Центральном и Хостинском районах. Кроме того, водой залило участок федеральной трассы Джубга — Сочи в посёлке Вардане в Лазаревском районе.

Ранее жителей Сочи предупредили об ухудшении погоды. В связи с опасностью сильных ливней и смерчей, а также подъёма уровня воды местная администрация распорядилась свернуть палаточные лагеря у рек, а также подготовить силы и средства в случае эвакуации, писал News.ru.