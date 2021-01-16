Опубликовано видео с криками о помощи с места падения Boeing в Индонезии

https://static.news.ru/photo/e325485e-5950-11eb-818e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zulkarnain/XinHua

Видео с криками о помощи погибающих людей с места падения индонезийского Boeing 737-524 появилось в Сети. Его опубликовал в TikTok участник поисковой операции рухнувшего в Яванское море самолёта Абдул Азиз.

На кадрах спасатели на лодке обследуют район крушения судна. В конце ролика слышны женские крики о помощи.

Видео было снято в начале операции, что подтвердил представитель администрации архипелага Серибу Эко Махкндро изданию Detik. По его словам, в тот момент спасатели не слышали голосов о помощи, их смогли различить только при просмотре ролика. Ролик не смонтирован, но достоверность звуков могут подтвердить только эксперты.

Индонезийский Boeing 737, следовавший из Джакарты в Понтианак, потерпел крушение днём 9 января. Спустя четыре минуты самолёт пропал с радаров, он потерял до десяти тысяч футов высоты. По одной из версий, лайнер попал в зону сильной турбулентности. На его борту находились 65 человек, все они погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следствие приступило к расшифровке данных бортового самописца авиалайнера Boeing 737-524, разбившегося в Индонезии. Согласно первым результатам, двигатели самолёта находились в исправном состоянии и работали без отклонений.