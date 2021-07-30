Опубликовано видео поджога травы, приведшего к пожарам в Турции

Видео поджога травы, который привёл к масштабным пожарам в Турции, попало в Сеть. Вероятных поджигателей удалось снять с помощью беспилотника, сообщает Reuters.

На кадрах видно , как двое подозрительных мужчин подходят к деревьям, после чего разгорается пламя. СМИ, однако, эту информацию официально не подтверждают. Заявлений властей также не поступало.

Поиск поджигателей ведёт полиция, на помощь ей подключилась разведка. Имеется слишком много свидетельств того, что бушующие в стране пожары являются следствием преднамеренных поджогов. На данный момент ситуация уже не настолько тяжёлая, но пламя всё равно бушует возле курортов.

Ранее Ростуризм попросил туроператоров содействовать туристам в случае изменений условий поездок в Турцию из-за пожаров. Тем, кто уже находится на отдыхе в республике, посоветовали следовать рекомендациям властей и по возможности не покидать территории отелей.