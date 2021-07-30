Опубликовано видео поджога травы, приведшего к пожарам в Турции

Поиск поджигателей ведёт полиция, на помощь ей подключилась разведка. Имеется слишком много свидетельств того, что бушующие в стране пожары являются следствием преднамеренных поджогов. На данный момент ситуация уже не настолько тяжёлая, но пламя всё равно бушует возле курортов.
Ранее Ростуризм попросил туроператоров содействовать туристам в случае изменений условий поездок в Турцию из-за пожаров. Тем, кто уже находится на отдыхе в республике, посоветовали следовать рекомендациям властей и по возможности не покидать территории отелей.