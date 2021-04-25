Опубликовано видео нападения на хоккеиста, который обвиняет Паля

https://static.news.ru/photo/0724c83e-a63f-11eb-9242-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/palsascha/

Видео нападения на хоккеиста молодёжной сборной ЦСКА Кевина Антипова появилось в Сети. На спортсмена напали трое неизвестных, в одном из которых он разглядел пьяного Александра Паля, пишут «Известия».

Как выяснилось, в том вечер, когда был избит Антипов, Паль по случайному совпадению находился в том же переулке.

У пострадавшего хоккеиста диагностированы перелом челюсти, носа, орбитальной кости. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

За комментариями журналисты обратились к агенту Александра Паля Екатерине Комоловой. Однако представитель актёра отказалась комментировать происшествие. Сам Паль ответил журналистам, что впервые слышит о происшествии и находится на свободе.

Как сообщалось ранее, Александр Паль задержан за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Актёра уже доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину.