Опубликовано видео нападения на хоккеиста, который обвиняет Паля

Видео нападения на хоккеиста молодёжной сборной ЦСКА Кевина Антипова появилось в Сети. На спортсмена напали трое неизвестных, в одном из которых он разглядел пьяного Александра Паля, пишут «Известия».
Как выяснилось, в том вечер, когда был избит Антипов, Паль по случайному совпадению находился в том же переулке.
У пострадавшего хоккеиста диагностированы перелом челюсти, носа, орбитальной кости. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.
За комментариями журналисты обратились к агенту Александра Паля Екатерине Комоловой. Однако представитель актёра отказалась комментировать происшествие. Сам Паль ответил журналистам, что впервые слышит о происшествии и находится на свободе.
Как сообщалось ранее, Александр Паль задержан за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Актёра уже доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину.