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Происшествия

Опубликовано видео нападения на хоккеиста, который обвиняет Паля

06:25, 26 апреля 2021
Фото: instagram.com/palsascha/

Видео нападения на хоккеиста молодёжной сборной ЦСКА Кевина Антипова появилось в Сети. На спортсмена напали трое неизвестных, в одном из которых он разглядел пьяного Александра Паля, пишут «Известия».

Как выяснилось, в том вечер, когда был избит Антипов, Паль по случайному совпадению находился в том же переулке.

У пострадавшего хоккеиста диагностированы перелом челюсти, носа, орбитальной кости. Он находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

За комментариями журналисты обратились к агенту Александра Паля Екатерине Комоловой. Однако представитель актёра отказалась комментировать происшествие. Сам Паль ответил журналистам, что впервые слышит о происшествии и находится на свободе.

Как сообщалось ранее, Александр Паль задержан за избиение хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Актёра уже доставили в отдел полиции вместе с другим участником инцидента, который не отрицает свою вину.

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