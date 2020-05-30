Происшествия

Опубликовано видео КТО в Сунже

17:31, 30 мая 2020
Фото: nac.gov.ru

В Интернете появилась запись задержания бандитов в Ингушетии. Автор ролика утверждает, что в субботу, 30 мая, в городе Сунжа произошла перестрелка между силовиками и бандитами во время контртеррористической операции.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов блокировали улицу, при этом слышны выстрелы.

При этом данных о погибших и пострадавших пока нет.

Как писал NEWS.ru, на территории города Сунжа в Ингушетии введён режим контртеррористической операции. Там произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и неизвестными.

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