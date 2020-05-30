Опубликовано видео КТО в Сунже

В Интернете появилась запись задержания бандитов в Ингушетии. Автор ролика утверждает, что в субботу, 30 мая, в городе Сунжа произошла перестрелка между силовиками и бандитами во время контртеррористической операции.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов блокировали улицу, при этом слышны выстрелы.
При этом данных о погибших и пострадавших пока нет.
Как писал NEWS.ru, на территории города Сунжа в Ингушетии введён режим контртеррористической операции. Там произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и неизвестными.
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