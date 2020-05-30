Опубликовано видео КТО в Сунже

https://static.news.ru/photo/6c60ba50-a285-11ea-b114-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Интернете появилась запись задержания бандитов в Ингушетии. Автор ролика утверждает, что в субботу, 30 мая, в городе Сунжа произошла перестрелка между силовиками и бандитами во время контртеррористической операции.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов блокировали улицу, при этом слышны выстрелы.

При этом данных о погибших и пострадавших пока нет.

Как писал NEWS.ru, на территории города Сунжа в Ингушетии введён режим контртеррористической операции. Там произошло боестолкновение между сотрудниками силовых структур и неизвестными.