Опубликовано видео избиения украинской топ-модели на пляже в Турции

https://static.news.ru/photo/4410337e-d7f4-11ea-a803-fa163e074e61_660.jpg Дарья Кирилюк Фото: dariakyryliuk/instagram.com

В Сети появилась видеозапись избиения топ-модели из Украины Дарьи Кирилюк на пляже в Турции.

На кадрах видно, как парень бьёт лежащую на земле девушку. Избиению предшествовала потасовка с участием нескольких человек, сообщает РЕН ТВ.

Руководство курорта Момо в городе Чешме отрицает вину своих сотрудников. Работники курорта утверждают, что топ-модель вместе со своими друзьями и молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем первые начали агрессивно себя вести.

Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил, — заявили свидетели драки, сообщает турецкое издание Snob Magazin.

З августа Кирилюк написала в социальных сетях, что подверглась избиению охранников курорта пляжа Момо. Девушка утверждает, что получила удар по лицу. Пострадали также всё участники её компании, в том числе четыре девушки. Топ-модель не назвала причину нападения.

Через два дня после инцидента турецкие СМИ написали, что девушку мог избить её молодой человек. Якобы появился свидетель, который видел потасовку между влюблёнными и даже разговаривал с пострадавшей.

Сама Кирилюк отрицает, что стала жертвой нападения бойфренда. Знакомые пары также уверяют, что мужчина никогда не поднимал руку на возлюбленную, а его просто хотят выставить виноватым. Об этом писал NEWS.ru.