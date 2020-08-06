Опубликовано видео избиения украинской топ-модели на пляже в Турции

В Сети появилась видеозапись избиения топ-модели из Украины Дарьи Кирилюк на пляже в Турции.
На кадрах видно, как парень бьёт лежащую на земле девушку. Избиению предшествовала потасовка с участием нескольких человек,
Руководство курорта Момо в городе Чешме отрицает вину своих сотрудников. Работники курорта утверждают, что топ-модель вместе со своими друзьями и молодым человеком, бизнесменом Бараном Гюнешем первые начали агрессивно себя вести.
Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил, — заявили свидетели драки, сообщает турецкое издание Snob Magazin.
З августа Кирилюк написала в социальных сетях, что подверглась избиению охранников курорта пляжа Момо. Девушка утверждает, что получила удар по лицу. Пострадали также всё участники её компании, в том числе четыре девушки. Топ-модель не назвала причину нападения.
Через два дня после инцидента турецкие СМИ написали, что девушку мог избить её молодой человек. Якобы появился свидетель, который видел потасовку между влюблёнными и даже разговаривал с пострадавшей.
Сама Кирилюк отрицает, что стала жертвой нападения бойфренда. Знакомые пары также уверяют, что мужчина никогда не поднимал руку на возлюбленную, а его просто хотят выставить виноватым. Об этом писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен