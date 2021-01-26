Оползень повредил несколько зданий в Дагестане

https://static.news.ru/photo/42621d9a-5fed-11eb-a555-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скрин с видео ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан

Несколько хозяйственных построек пострадали при сходе оползня в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана.

Единая дежурно-диспетчерская служба района получила сообщение об оползневом процессе на окраине села в 14:15 26 января. Протяжённость зоны разрыва составляет около 150 метров, площадь — порядка 0,6 гектара, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Оползень создал угрозу для двух частных жилых домов, в которых проживают шесть человек, они временно переехали к родственникам. Пострадало двухэтажное здание фермерского хозяйства, также повреждения получила постройка кормового цеха, в которой есть жилая комната.

На месте схода оползня работают 12 человек из личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники, включая беспилотник.

14 января в Сочи обрушился участок дороги в результате оползня, вызванного дождями. В зоне обвала оказался грузовик, принадлежащий расположенной на этом участке торговой базе, передавал NEWS.ru. Инцидент произошёл на улице Транспортной. Обошлось без пострадавших.