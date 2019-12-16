Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко, намерен увековечить её в своеобразном «памятнике». Об этом заявил его адвокат Александр Почуев во время общения с журналистами после заседания городского суда Санкт-Петербурга. Он отметил, что его подзащитный собирается написать научный труд на основе совместных с Ещенко статей. Так он считает, что обессмертит память о ней.

По словам Почуева, поступление дела Соколова в суд ожидается к весне 2020 года. До этого времени предстоит провести более двух десятков экспертиз, которые уже назначены. В рамках одной из них будет проверено, не находился ли учёный во время убийства под действием лекарств, которые могли бы повлиять на его поведение. Он также отметил, что хотя и допускает возможность рассмотрения дела судом присяжных, пока считает это опасным для клиента.

Не исключаем. Но общественный вердикт вынесен. Просить присяжных — это самоубийство, — пояснил он в ответ на соответствующий вопрос.

Во время пресс-подхода защитник также прокомментировал сообщения в СМИ о том, что его доверитель якобы имел в последнее время отношения с другими молодыми девушками.

Сам Соколов подтвердил, что других женщин у него на протяжении пяти лет не было. Эти отношения стали лебединой песней. Что касается девушек, которые ловят хайп, я предупредил, что каждую допросят в законном порядке. Оговорить своего клиента я не дам, — заявил он.

Почуев намекнул, что некий оппонент Соколова, который с 2018 года имеет с ним затяжной спор, «в какой-то степени сфальсифицировал» историю 2008 года о девушке, пострадавшей от его домогательств. Однако в то время её доводы проверялись следствием, после чего в возбуждении уголовного дела было отказано. В то же время назвавшаяся потерпевшей, как заявил адвокат, после этого целый год продолжала общаться с Соколовым, ездила с ним в Испанию и принимала подарки.

Александр Почуев NEWS.ru

По словам Почуева, трагедией с самого начала якобы воспользовались некие политические силы страны, чтобы «раскачать лодку», в частности это противники нынешнего руководства Санкт-Петербургского госуниверситета.

Мол, посмотрите, что там происходит — Содом и Гоморра. На самом деле это всё абсолютная чушь. Также научные оппоненты Соколова, причём такие, у которых даже нет высшего образования в области истории, тоже воспользовались ситуацией и начали обвинять во всех смертных грехах, — сказал он.

Отвечая на вопрос, не планирует ли Соколов продать недвижимость, чтобы заплатить семье убитой моральную компенсацию, Почуев сообщил, что сейчас всё его имущество арестовано, а в ближайшее время будет арестована и квартира.

Также защитник объяснил, почему ранее он отрицал предыдущую судимость своего доверителя. Она появилась, после того как в 1981 году тот, управляя кораблём, допустил аварию, из-за которой погиб человек.

Я ретранслировал слова моего подзащитного. Я обязан ему верить на слово. После ваших публикаций я задал вопрос про историю с кораблём, он сказал: да, что-то такое было. Он не помнит даже, что за дело было. Он пожилой человек, — сказал Александр Почуев.

Он также подтвердил ранее озвученную им информацию о том, что в СИЗО Соколов пытался покончить с собой. Якобы всего со стороны историка было три попытки суицида.

Как писал ранее NEWS.ru, адвокат Соколова заявил, что тот мог себя оговорить. Это было сказано в ходе рассмотрения апелляции на его арест. Заседание проходило в отсутствие самого обвиняемого. Как заявил Почуев, по мнению защиты, держать его под арестом нет смысла, так как следственные действия в Санкт-Петербурге завершены, как и фаза активного сбора доказательств, поэтому помешать ходу расследования обвиняемый не сможет. При этом, по словам стороны защиты, сам Соколов не хочет выходить на свободу, а желает себе максимального наказания.

16 декабря городской суд Петербурга оставил в силе решение об аресте историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Тем самым была отклонена апелляция защиты.