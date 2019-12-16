https://static.news.ru/photo/99b28d42-1ff1-11ea-911b-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов и Александр Почуев Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки и любовницы, заявил, что тот мог себя оговорить. Это было сказано в ходе рассмотрения апелляции на его арест.

Заседание происходило в отсутствие самого обвиняемого. Как заявил адвокат Соколова Александр Почуев, по мнению защиты, держать его под арестом нет смысла, так как следственные действия в Санкт-Петербурге завершены, как и фаза активного сбора доказательств, поэтому помешать ходу расследования обвиняемый не сможет. При этом, по словам Почуева, сам Соколов не хочет выходить на свободу.

Мой подзащитный возражает против более мягкой меры. Хочет жёсткой кары. Но как адвокат считаю, что версия самооговора не исключена. Но и сама его позиция по жёсткой мере — есть признак самооговора, — заявил Почуев.

Адвокат представил также заявление 85-летнего отца Соколова о том, что он нуждается в иждивении и просит избрать сыну меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу проживания отца.

Как писал NEWS.ru, суд отклонил апелляцию, оставив Олега Соколова под стражей до 8 января.