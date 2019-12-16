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Городской суд Петербурга оставил в силе решение об аресте историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Постановление суда первой инстанции оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения, — вынесла вердикт судья.

63-летний историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Предположительно, тело принадлежало его выпускнице 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и изучал историю Франции. По предварительной информации, доцент убил её в состоянии аффекта во время ссоры.

Ранее Соколов раскрыл детали отношений с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко. Летом 2018 года они подали заявление в ЗАГС, однако свадьба не состоялась из-за финансовых трудностей. Историк признался, что в их отношениях ни разу не было рукоприкладства, более того, даже скандалы в их доме были редкостью, писал NEWS.ru.