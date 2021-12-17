Житель Екатеринбурга ограбил аптеку и поджёг свою квартиру

Житель микрорайона Светлый в Екатеринбурге ограбил аптеку, после чего поджёг свою квартиру, пытаясь скрыться от полиции, сообщил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. О злоумышленнике сообщила женщина-фармацевт, которой тот дал свой номер телефона для перевода денег.

По данным полиции, мужчина вечером 16 декабря зашёл в аптеку, спрятав своё лицо за шарфом. Он дождался, когда уйдут все покупатели, затем достал из рукава молоток и потребовал от фармацевта всю имевшуюся наличность из кассы.

Женщина оказалась не робкого десятка и быстро сообразила, как сделать так, чтобы ущерб был минимальным. Она предложила перевести ему одну тысячу рублей по номеру мобильного телефона. Злоумышленник в спешке предоставил номер, куда и были переведены деньги, — рассказал Горелых.

После того как грабитель скрылся, фармацевт позвонила в полицию. Правоохранители пробили его по номеру телефона, который он дал для перевода денег. Оказалось, что это живущий в соседнем доме 27-летний местный житель Коняев, состоящий на учёте как наркозависимый и ранее судимый за причастность к грабежу, кражам и незаконному обороту наркотических веществ.

Увидев в окно полицию, грабитель поджёг свою квартиру. Из 32-этажного жилого дома пришлось в срочном порядке эвакуировать 350 человек. В настоящее время пожар потушен, а преступник задержан, его допрашивает полиция.

Ранее в Екатеринбурге ограбили банк на несколько миллионов рублей. В отделение Промсвязьбанка на проспекте Космонавтов злоумышленники проникли в ночь на 30 ноября. Они смогли украсть, по предварительным данным, около 5 млн рублей. В это время суток никого в помещении не было. Пришедшим утром сотрудникам кредитного учреждения пришлось вскрывать дверь, чтобы попасть внутрь. При этом бойцы ЧОПа, которые охраняют этот банк, выезжали ночью на срабатывание сигнализации, но дверь была закрыта, ничего подозрительного они не заметили и уехали.