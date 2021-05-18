Одиннадцать школьников отравились неизвестным газом в Новокузнецке

https://static.news.ru/photo/70b72ae8-bb3b-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госпитализация потребовалась 11 школьникам после отравления неизвестным газом в Новокузнецке. Инцидент произошёл в школе № 26, сообщает РИА Новости.

В Новокузнецке в школе распылили неизвестное вещество. Предположительно, баллончик газовый, и одиннадцать человек уже увезли в больницу с признаками лёгкого отравления, — отметил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик.

Он добавил, что представители центра и четыре машины скорой помощи всё ещё находятся около школы. Состояние нескольких школьников, по словам Дужика, в момент госпитализации было средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что двухлетний ребёнок скончался после обеда в одном из кафе Волгодонска. Мальчику стало плохо после обеда с картошкой фри. Из кафе ребёнка госпитализировали в больницу с острым отравлением. Несмотря на усилия врачей, ему становилось хуже. К вечеру его состояние ухудшилось настолько, что его перевели в реанимацию, где он скончался.