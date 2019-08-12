https://static.news.ru/photo/09f4f970-bd94-11e9-ba11-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Камчатке. Инцидент произошёл в Кроноцком заповеднике.

Как сообщает РЕН ТВ , в ходе посадки была повреждена хвостовая часть воздушного судна. Всего на борту находились 25 человек. Один из них получил перелом ноги. На место аварии вылетел дополнительный борт. Он доставит пострадавшего в Петропавловск-Камчатский. Причины ЧП выясняются.

Ранее News.ru писал. что вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании Utair, совершил вынужденную посадку в Якутии из-за дефицита тяги. На его борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Пострадавших нет.