Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

https://static.news.ru/photo/10c2d76e-5f31-11eb-b8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Один человек скончался в результате пожара, который произошёл 25 января на заводе в Уфе. Об этом сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Один человек погиб, — рассказали в ведомстве.

Госкомитет не уточняет, является ли погибший ранее пропавшим без вести. Между тем источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил , что пропавший — старший аппаратчик завода.

Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.

Известно по меньшей мере об одном пострадавшем рабочем.

«Уфаоргсинтез» занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии, писал NEWS.ru.