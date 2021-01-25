Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

Госкомитет не уточняет, является ли погибший ранее пропавшим без вести. Между тем источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пропавший — старший аппаратчик завода.
Пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных.
Известно по меньшей мере об одном пострадавшем рабочем.
«Уфаоргсинтез» занимается газо- и нефтепереработкой, производит полипропилен, полиэтилен разных марок, фенол, ацетон, альфа-метилстирол, дифенилолпропан и другие продукты нефтехимии, писал NEWS.ru.