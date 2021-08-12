Очевидцы взрыва маршрутки в Воронеже рассказали об инциденте

Воронежцы, которые в момент взрыва автобуса ПАЗ в центре города оказались рядом, рассказали о том, как помогали людям выбраться и о силе ударной волны, сообщает РИА Новости.

В момент ЧП находились неподалёку, буквально проезжали на автомобиле по противоположной стороне улицы. После взрыва бросили автомобиль на обочине, перешли дорогу. Видим — люди начинают сами выбегать из автобуса, кто был в состоянии. Кто нет — другие люди, просто стоящие, помогали, — отметил Руслан Громов.

Другой очевидец Роман Гринев рассказал, что взрывная волна была настолько сильной, что осколки стекла из автобуса люди потом находили на другой стороне шестиполосной дороги.

Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок, было очень много дыма. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги, — подчеркнул Гринев.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве автобуса ПАЗ в Воронеже выросло до 18. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев, который побывал на месте взрыва. Власти города не исключают взрыва безоболочного взрывного устройства в воронежском автобусе. Очевидец Владимир рассказал, что взрыв был очень громкий, а его машину сильно шатнуло.