https://static.news.ru/photo/57ea0f7e-cf34-11e9-9261-fa163e074e61_660.jpg Константин Котов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Прокурор попросил суд приговорить к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима Константина Котова, который обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.

Прошу признать Котова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев в колонии общего режима, — сказал прокурор на заседании Тверского суда.

Котов был арестован 14 августа. Следствие по его делу было завершено через два дня. Он обвиняется по статье «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», которая получила известность как «дадинская». Ильдар Дадин был первым осуждённым по данной статье.

Как ранее писал News.ru, суд приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Евгения Коваленко к 3,5 года лишения свободы.