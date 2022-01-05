Общага на крови: что известно об убийстве ребёнка в Костроме

В Костроме правоохранительные органы задержали двух местных жителей по подозрению в убийстве пятилетней девочки, пропавшей накануне. По некоторым данным, один из задержанных ранее отбывал наказание за педофилию и находился под административным надзором. Есть версия, что задержанные были любовниками, но в соцсетях один из них указывал о своей гетеросексуальной ориентации. Трагедия вызвала большой общественный резонанс. Местные жители устроили сход, требуя от силовиков информации о ходе следствия, а спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал отправлять педофилов на рудники. Подробности случившегося — в материале NEWS.ru.

Изнасилование под вопросом

Пятилетняя Вероника Н. пропала днём 4 января после того, как вышла к новогодней ёлке из кинотеатра «Россия» на улице Северной Правды, где работает её мама. Когда женщина вышла за дочерью, та уже пропала — её схватили двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Как позднее окажется — в здание общежития на улице Волжской, расположенное примерно в 200 метрах от места похищения.

Похитители попали на камеру наружного видеонаблюдения, кадры с которой обнародовали Telegram-каналы Mash и «112» .

На поиски ребёнка отозвались волонтёры отряда «ЛизаАлерт», полицейские, а также следователи и криминалисты управления СК по Костромской области.

В региональном управлении МВД сообщают, что задержали двоих подозреваемых «в течение нескольких часов» в одной из комнат общежития, где был обнаружен труп ребёнка. По сообщению «112», в помещении, которое злоумышленники арендовали , они сначала изнасиловали девочку, а затем нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Однако в официальных сообщениях силовых ведомств об изнасиловании не говорится.

По информации СК, задержанные признались в убийстве ребёнка. По факту случившегося заведено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

С задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — заявили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал от руководства костромского управления СК «представить оперативный доклад о ходе расследования». Он поручил доложить об этапах расследования и обо всех версиях произошедшего, а также представить доклад по полученным доказательствам, которые позволили оперативно раскрыть преступление.

Что известно о подозреваемых?

Задержанными оказались 24-летний Вадим Б. и 44-летний Денис Г. Первый был ранее судим за кражу денег с банковского счёта, второй — за изготовление детской порнографии и педофилию. После освобождения последний в течение восьми лет должен был ежемесячно являться в органы внутренних дел, ему были запрещены выезд за пределы Костромы и пребывания в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также проведения массовых мероприятий с участием детей.

Согласно характеристике, в ИК № 2 Денис Г. допустил семь нарушений правил внутреннего распорядка, а также имеет два поощрения за добросовестное отношение к труду.

К разъяснению норм российского законодательства относится с недоверием. В среде осуждённых уживчив, авторитетом не пользуется, конфликтных ситуаций не создаёт. В общении с администрацией вежлив, тактичен, грубости не допускает. Воспитательные мероприятия посещает по принуждению, — следует из характеристики задержанного, составленной на него в колонии.

В костромском управлении МВД подтвердили , что 24-летний подозреваемый в убийстве Вероники Н. ранее отбывал условный срок за кражу и на момент задержания находился на испытательном сроке. Второму, по данным полиции, 45 лет. В 2017 году он был судим «за половое сношение (мужеложство) с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и незаконное распространение порнографических материалов», в марте 2021 года он освободился из мест заключения. В отношении него был установлен административный надзор, но как уверяют в МВД, участковые и сотрудники уголовного розыска «регулярно посещали» педофила и проверяли соблюдение им «установленных ограничений», а также «проводили все контрольные мероприятия в полном объёме». В сентябре 2021 года, по данным ведомства, подозреваемый привлекался к административной ответственности за нарушение запрета на выезд за пределы города.

Вечером 4 января после задержания подозреваемых в убийстве девочки к общежитию, где в тот момент проходили следственные действия, стянулись десятки местных жителей. Пока ещё не было информации о гибели ребёнка, они требовали от силовиков рассказать о судьбе Вероники.

«В самых суровых условиях»

По неподтверждённой информации, задержанные состояли в любовных отношениях с 2012 года. И один из эпизодов, за который отсидел Денис Г., якобы был связан с ещё несовершеннолетним Вадимом Б. В 2015 году они опубликовали в Сети своё интимное видео, после чего силовики завели уголовное дело, но после освобождения Денис Г. вновь сошёлся со своим избранником.

Задержанные утверждают, что не планировали убивать Веронику. Денис Г. якобы в шутку предложил возлюбленному «поймать девочку и поиздеваться». Когда Веронику схватили, она стала кричать, прохожие не обратили внимание на происходящее.

NEWS.ru удалось найти страницу одного из подозреваемых на сервисе знакомств, там размещено фото мужчины в военной форме. В аккаунте также указано, что 44-летний Денис Г. является гетеросексуалом, которого интересуют женщины в возрасте 36–50 лет.

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На случившееся отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в своём Telegram-канале он пообещал в январе принять закон о пожизненном заключении педофилов.

Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом, — написал Володин.

По мнению спикера нижней палаты, данный вопрос необходимо проработать со ФСИН. Он пообещал подписчикам информировать о ходе работы в этом направлении.