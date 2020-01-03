https://static.news.ru/photo/246e9df8-2fcf-11ea-b8b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mao Pengfei/Xinhua/Global Look Press

В результате обрушения строящегося семиэтажного здания туристического пансиона в Камбодже погибли 36 человек и ещё 23 получили ранения.

Инцидент произошёл 3 января в прибрежном городе Кеп, в 160 километрах к юго-западу от столицы Пномпеня. В числе погибших 14 женщин и шесть детей. Пока неясно, почему на строительной площадке оказались дети, передаёт Reuters.

Камбоджийская пара, которая владела зданием, сейчас задержана для допроса.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 человек получили травмы в результате обрушения завода при пожаре в индийском городе Дели. Один сотрудник экстренных служб погиб в больнице. Огонь начал распространяться утром 2 января. Во время тушения произошёл взрыв, который привёл к частичному разрушению несущих конструкций.