Обрушение крыши ангара произошло в Калужской области

Крыша здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, обрушение произошло в одноэтажном здании в Людиново на улице Маяковского, дом 106.
Площадь обрушения — 20 на 40 метров, — уточнил он.
Под завалами, предположительно, могут находиться люди. Ведутся работы по их поиску,
Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.
Ранее пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская,19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.