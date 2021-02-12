Обрушение крыши ангара произошло в Калужской области

https://static.news.ru/photo/85a354fa-6dd7-11eb-96ec-96000091f725_660.jpg Фото: Людиново TODAY/vk.com

Крыша здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, обрушение произошло в одноэтажном здании в Людиново на улице Маяковского, дом 106.

Площадь обрушения — 20 на 40 метров, — уточнил он.

Под завалами, предположительно, могут находиться люди. Ведутся работы по их поиску, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 12 февраля сильный взрыв, после которого начался пожар, произошёл на складе горюче-смазочных материалов в Красноярске. Из-за возгорания произошло частичное обрушение здания.

Ранее пятиэтажный дом в Барнауле, в котором проживают порядка 200 человек, на сутки остался без отопления из-за обрушения крыши. В трёхподъездном здании по адресу: Тимуровская,19, произошло частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда. Площадь повреждения оценили в 144 квадратных метра. В результате ЧП нарушилась работа верхней разводки системы отопления.