https://static.news.ru/photo/a93ce2fa-19c3-11ea-983a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Количество погибших в результате обрушения многоквартирного дома в кенийской столице Найроби увеличилось до семи человек. Двоих удалось вызволить из-под завалов спасателям.

Пропавшими без вести, по данным местного отделения Красного Креста, считаются 11 человек. Они, как полагают спасатели, до сих пор находятся под завалами, сообщает Citizen TV. В общей сложности с начала операции спасено 35 человек.

Озвучены и первые предположения о причинах обрушения шестиэтажного здания. По предварительным данным, это произошло из-за конструктивных дефектов, созданных ещё на этапе строительства.

Разбор завалов и поисково-спасательная операция продолжаются. Как ранее писал NEWS.ru, в рухнувшем доме было около 60 однокомнатных квартир.