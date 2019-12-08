Количество погибших в результате обрушения многоквартирного дома в кенийской столице Найроби увеличилось до семи человек. Двоих удалось вызволить из-под завалов спасателям.
Пропавшими без вести, по данным местного отделения Красного Креста, считаются 11 человек. Они, как полагают спасатели, до сих пор находятся под завалами,
Озвучены и первые предположения о причинах обрушения шестиэтажного здания. По предварительным данным, это произошло из-за конструктивных дефектов, созданных ещё на этапе строительства.
Разбор завалов и поисково-спасательная операция продолжаются. Как ранее писал NEWS.ru, в рухнувшем доме было около 60 однокомнатных квартир.
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