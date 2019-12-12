https://static.news.ru/photo/791ef6ae-1d46-11ea-8f8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Lei/Xinhua

Полиция Новой Зеландии обнаружила на острове Уайт-Айленд тела шестерых человек.

Останки погибших в данный момент перенесли на борт судна «Веллингтон». Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и военнослужащие, занятые в поисковой операции, ищут тела восьмерых пропавших без вести при извержении вулкана.

Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington. — New Zealand Police (@nzpolice) December 12, 2019

Как писал NEWS.ru ранее, в Новую Зеландию из Соединённых Штатов будут доставлены 1,2 млн см донорской кожи, которая необходима для помощи пострадавшим при извержении вулкана. В отделении интенсивной терапии остаются 29 пациентов, рассказал доктор Питер Уотсон. Из них 22 дышат с помощью специальных аппаратов из-за тяжести ожогов и других травм.