Останки погибших в данный момент перенесли на борт судна «Веллингтон». Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и военнослужащие, занятые в поисковой операции, ищут тела восьмерых пропавших без вести при извержении вулкана.

Six bodies have been successfully recovered from Whakaari / White Island and are now on board HMNZS Wellington.