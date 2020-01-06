https://static.news.ru/photo/4f570614-3127-11ea-a22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Выборгском районе на территории Санкт-Петербурга женщина, работающая няней, забрала пятилетнюю девочку и скрылась вместе с ребёнком в неизвестном направлении. О произошедшем стало известно во вторник, 7 января.

Исходя из обнародованной на данный момент информации, няня забрала девочку ещё 3-го января. Мать ребёнка заметила пропажу спустя четыре дня, однако в полицию решила не обращаться. В течение праздников родительница была занята распитием спиртных напитков в компании своего гражданского мужа.

Об исчезновении девочки сотрудникам правоохранительных органов сообщил мужчина, личность которого не уточняется. Мать пропавшего ребёнка, в свою очередь, заявила, что девочку забрала няня, проживавшая в квартире семьи. В настоящее время женщина на связь не выходит.

Полиция занимается выяснением обстоятельств инцидента, передаёт РЕН ТВ.

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