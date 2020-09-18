Новый адвокат Ефремова просит заменить актёру реальный срок на условный

https://static.news.ru/photo/00786748-f997-11ea-b4dc-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП. Владимир Васильев попросил суд назначить его доверителю условное наказание.

Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до четырёх лет с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным, — сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы, в чьём производстве находится дело.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотиков.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

8 сентября суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с адвокатом Эльманом Пашаевым. По словам актёра, Пашаев его подставил, писал NEWS.ru.