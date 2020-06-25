Новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск

https://static.news.ru/photo/a1fb0776-b7a0-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы заочно арестовать Владимира Ниязова и Сергея Столярова по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Два новых фигуранты дела находятся в международном розыске.

В Басманный районный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящихся в международном розыске Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича, — заявили в пресс-службе суда журналистам ТАСС.

Ниязов обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Столярову предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Следствие установило, что с 2011 по 2014 год Михаил Абызов был бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций. Тогда он похитил 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Компании занимаются производством и передачей электричества на территории Новосибирской области. Деньги были выведены за границу. Абызов является создателем преступного сообщества, полагает следствие.

В настоящее время по делу экс-министра «Открытого правительства» арестованы восемь человек, руководитель офиса Абызова Константин Тян объявлен в международный розыск, он арестован заочно.

Фигурантом дела инкриминируется руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Все фигуранты дела отрицают вину.

NEWS.ru писал, что Мосгорсуд продлил срок ареста экс-министра Абызова.