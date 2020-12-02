В Норвегии загорелось предприятие Equinor

Пожар произошёл на одном из предприятий нефтегазовой компании Equinor в Норвегии. По данным полиции, в результате возгорания никто не пострадал.
Инцидент произошёл в промышленной зоне Тьельдбергодден. Работа предприятия была остановлена, а его персонал — эвакуирован.
К настоящему времени возгорание уже ликвидировано. Его причины устанавливаются,
Компания Equinor была основана в начале 1970-х годов. Более половины её акций принадлежат государству. В 2019 году выручка компании составила около $63 млрд.
В промзоне Тьельдбергодден находится самый крупный в Европе завод по производству метанола, воздухоразделительная установка и конечный пункт транспортировки газа.
Ранее NEWS.ru писал о пожаре на заводе ЭФКО в Белгородской области — крупнейшем в России предприятии по производству майонеза и кетчупа. Площадь пожара составила 100 кв. м, горела кровля строения. В ликвидации были задействованы расчёты четырёх пожарных частей.