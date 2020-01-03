https://static.news.ru/photo/da437dee-2ef6-11ea-aff8-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский художник Никас Сафронов обратился в полицию, сообщив, что у него вымогают 400 тысяч рублей. Правоохранители задержали двух женщин в рамках этого дела.

Об этом сообщает ТАСС. Модель Марина Рудницкая обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию. Вместо этого женщина потребовала у Сафронова крупную сумму денег, угрожая в противном случае разоблачить его в шоу на телевидении. Посредником в переговорах выступила Татьяна Морозова.

Во время передачи денег полиция арестовала обоих женщин. Представитель художника заявил, что им уже выбрана мера пресечения — Марина Рудницкая отправлена в СИЗО, Татьяна Морозова — под домашний арест.

В декабре, как передавал NEWS.ru, сына Никаса Сафронова Луку Затравкина избил на светском мероприятии шоумен Стас Барецкий, по словам самого Затравкина.