Российский художник Никас Сафронов обратился в полицию, сообщив, что у него вымогают 400 тысяч рублей. Правоохранители задержали двух женщин в рамках этого дела.
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Во время передачи денег полиция арестовала обоих женщин. Представитель художника заявил, что им уже выбрана мера пресечения — Марина Рудницкая отправлена в СИЗО, Татьяна Морозова — под домашний арест.
В декабре, как передавал NEWS.ru, сына Никаса Сафронова Луку Затравкина избил на светском мероприятии шоумен Стас Барецкий, по словам самого Затравкина.
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