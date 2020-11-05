Нетрезвая москвичка укусила полицейского

https://static.news.ru/photo/c28835ac-200c-11eb-b5f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницы Москвы ударила и укусила полицейского, когда её пытались доставить в отдел для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении неё возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошёл на Открытом шоссе в салоне служебного автомобиля полиции. 58-летняя гражданка дважды ударила сотрудника руками по голове и телу, а укус пришёлся на предплечье, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что женщина была в нетрезвом состоянии.

Это уже третий подобный случая за последние две недели. Накануне в Москве нетрезвый мужчина напал на полицейского в отделении в центре Москвы и укусил его в бедро. Еще один случай произошёл в супермаркете, где мужчина укусил за палец патрульного в ответ на требование надеть медицинскую маску, писал NEWS.ru.