Несовершеннолетние брат с сестрой пропали в Ленобласти

Двое школьников из Приозёрского района Ленинградской области не вернулись домой после вечерней прогулки. 14-летний мальчик и его десятилетняя сестра пока не найдены. Об этом пишет «Фонтанка».

Отец детей рассказал , что ребята уехали из дома около пяти часов вечера и перестали выходить на связь. Их путь удалось проследить до станции метро «Девяткино», куда брат с сестрой добрались автобусом. Водитель транспорта отметил, что дети сказали ему, будто бы у метро их встретят родители.

В полицию на станции «Девяткино» родители обратились около десяти часов вечера. Тем не менее, брат с сестрой пока не найдены.

Известно, что мальчик и девочка являются членами полной многодетной семьи. Они из Петербурга, живут в Отрадном, учатся в местной школе.

Ранее сотрудники органов правопорядка нашли одну из двух школьниц, пропавших в Ленинском районе Красноярска. Девушки, которым 13 и 16 лет, исчезли при разных обстоятельствах. В ночь на 24 октября в правоохранительные органы поступило заявление от одного из жителей города о том, что его 16-летняя падчерица не появилась дома и не выходит на связь.