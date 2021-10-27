Несовершеннолетние брат с сестрой пропали в Ленобласти

Двое школьников из Приозёрского района Ленинградской области не вернулись домой после вечерней прогулки. 14-летний мальчик и его десятилетняя сестра пока не найдены. Об этом пишет «Фонтанка».
Отец детей
В полицию на станции «Девяткино» родители обратились около десяти часов вечера. Тем не менее, брат с сестрой пока не найдены.
Известно, что мальчик и девочка являются членами полной многодетной семьи. Они из Петербурга, живут в Отрадном, учатся в местной школе.
Ранее сотрудники органов правопорядка нашли одну из двух школьниц, пропавших в Ленинском районе Красноярска. Девушки, которым 13 и 16 лет, исчезли при разных обстоятельствах. В ночь на 24 октября в правоохранительные органы поступило заявление от одного из жителей города о том, что его 16-летняя падчерица не появилась дома и не выходит на связь.