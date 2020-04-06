Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле по внешней стороне ТТК в Москве.
На месте работают оперативные службы. Движение ограничено до одного ряда. Обстоятельства выясняются, — сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения.
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April 6, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу.
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