Несколько машин столкнулись в Лефортовском тоннеле Москвы

https://static.news.ru/photo/bc732206-782a-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле по внешней стороне ТТК в Москве.

На месте работают оперативные службы. Движение ограничено до одного ряда. Обстоятельства выясняются, — сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения.

Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием полицейского автомобиля и такси произошла на Варшавском шоссе в Москве. В результате ДТП служебная машина перевернулась на крышу, данных о пострадавших полицейских нет. 21-летний водитель такси доставлен в больницу.