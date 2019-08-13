https://static.news.ru/photo/70a3e580-be59-11e9-8d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Непогода обесточила более 200 населённых пунктов в пяти областях Украины. Дождь, гроза, град и порывы ветра наблюдались в Киевской, Житомирской и других областях.

Без света остались 105 населённых пунктов в Черниговской области. В Львовской без света остались 40 посёлков и деревень, в Черновицкой — 26, Киевской — 24, Житомирской — 10, сообщает Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.

Бригады энергетиков устраняют неполадки. Известно, что в ряде областей град и ветер повредили крыши зданий, пострадавших нет.

Ранее News.ru сообщал, что более сотни населённых пунктов в шести областях Украины остались без света из-за ухудшения погодных условий в ночь с 9 на 10 августа.