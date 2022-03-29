Неизвестный сообщил о минировании рейса Ереван — Москва

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в самолёте, выполняющем рейс Ереван — Москва. Анонимное сообщение пришло на электронную почту аэропорта, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. В настоящее время лайнер находится в воздухе. После посадки в Шереметьево воздушное судно проверят силовики.

На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение с угрозой минирования рейса Ереван — Москва, — сказал собеседник агентства.

Сколько человек находится на борту самолёта, не уточняется.

11 марта сообщение о минировании рейса Белград — Москва поступило сербским службам безопасности. Борт компании Air Serbia вынужден был развернуться и направился в Сербию. Там его уже ожидали сотрудники полиции специального назначения. На борту вместе с членами экипажа находилось 209 человек.

Аналогичный случай произошёл 9 марта с самолётом авиакомпании Utair, выполнявшим рейс из Калининграда в Москву. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт примерно через 20 минут после вылета из-за поступившего сообщения о бомбе на борту.