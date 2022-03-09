Авиарейс Калининград — Москва вернулся в аэропорт после сообщения о бомбе

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Самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за поступившего сообщения о бомбе на борту. После приземления лайнера началась проверка, рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун.

Она пояснила, что рейс UT390 вылетел в 13:59. Анонимное сообщение о минировании поступило примерно 20 минут спустя.

Экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета, — сказала собеседница агентства.

Сколько человек находилось на борту самолёта, она не уточнила.

Ранее аналогичный случай произошёл в Приморье. Там дежурному ГО и ЧС поступило анонимное сообщение о минировании рейса Владивосток — Москва, на борту которого находились более 400 человек, включая 40 детей. Угроза оказалась ложной.

В начале февраля неизвестные «заминировали» столичный аэропорт Шереметьево. В ходе проведённой проверки никаких взрывных устройств в аэропорту обнаружено не было.