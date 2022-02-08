В Москве «заминировали» аэропорт Шереметьево

Неизвестные «заминировали» терминал B аэропорта Шереметьево, 25 частных домов и гимназию в Подмосковье. Проверка показала, что в аэропорту нет взрывчатки, учебное заведение проверяется, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Поступило анонимное сообщение о минировании терминала B в Шереметьево. Также поступили сообщения о минировании 25 частных жилых домов и частной гимназии в коттеджном посёлке Новые Вешки в Мытищах, — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба администрации Владивостока сообщила о том, что полиция проверила больше 50 школ на предмет наличия взрывных устройств после получения нескольких сообщений о минировании зданий. Это не первый случай массового «минирования» школ в регионах Дальнего Востока. Так, например, на Сахалине на прошлой неделе поступало множество сообщений о том, что различные учебные заведения заминированы. Следователи проводят проверку по всем инцидентам.

Российская авиакомпания Smartavia сообщила, что 14 и 15 января получила анонимные сообщения о минировании самолётов. Представители перевозчика провели проверку и обратились в правоохранительные органы. Все полученные сообщения оказались ложными.