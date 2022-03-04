Авиарейс Владивосток — Москва с 400 пассажирами «заминировали» в воздухе

В Министерстве ГО и ЧС Приморского края сообщили о возможном минировании самолета Boeing 777, выполняющего авиарейс Владивосток — Москва. Анонимная информация поступила оперативному дежурному ГО и ЧС по региону, пишет ТАСС. На борту лайнера находится более 400 пассажиров.

Сегодня в 10:00 (03:00 мск) поступило анонимное сообщение о минировании самолета Boeing 777 авиарейса Владивосток — Москва. Лайнер находится в воздухе, на борту более 400 человек, в том числе 40 детей. Информация доведена до всех заинтересованных служб, — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, проверку воздушного судна произведут сразу же после приземления борта в Москве.

Анонимные сообщения с угрозой «минирования» поступают в ведомство периодически. 27 февраля такая информация была получена в отношении железнодорожных вокзалов Москвы, аэропортов Внуково и Шереметьево. Проверки экстренных служб показали, что все сообщения были ложными.

Ранее власти Крыма отменили до 28 февраля уроки во всех школах из-за поступивших сообщений с угрозами минирования, сообщила министр образования региона Валентина Лаврик. По её словам, в школах проводятся проверки, угрозы не подтвердились. Она добавила, что угрозы о минировании были идентичны тем, которые поступали в учебные заведения во время прежних волн минирований.