Рейс Белград — Москва вернули в Сербию из-за сообщения о бомбе на борту

Сообщение о минировании самолёта, выполнявшего рейс Белград — Москва, поступило сербским службам безопасности. Борт компании AirSerbia вынужден был развернуться и направился в Сербию. Там его уже ожидали сотрудники полиции специального назначения, сообщает портал «Вечерние новости». На борту вместе с членами экипажа находилось 209 человек.

Самолёт вылетел из Белграда около 14:00 по местному времени (16:00 мск), однако в скором времени был возвращён в аэропорт отбытия. По сведениям издания, информация о заложенном взрывном устройстве поступила на электронную почту полицейского ведомства.

После приземления все пассажиры были эвакуированы, специальные службы ведут обследование воздушного судна.

Самолёт авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, ранее был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за поступившего сообщения о бомбе на борту. После приземления лайнера началась проверка. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

В начале февраля неизвестные «заминировали» столичный аэропорт Шереметьево. В ходе проведённой проверки никаких взрывных устройств в аэропорту обнаружено не было.