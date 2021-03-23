Неизвестный пригрозил взрывами в колледжах Подмосковья

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Неизвестный злоумышленник пригрозил взрывами в колледжах Подмосковья. Учреждения находятся в Красногорске и Мытищах, рассказал журналистам источник в экстренных службах.

Поступило анонимное сообщение о [якобы] минировании медицинского колледжа в Мытищах и колледжа в Красногорске, — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

Здания в ближайшее время осмотрят специалисты. Накануне сотрудники правоохранительных органов провели выборочную проверку супермаркетов сети «Ашан» в Москве после анонимного сообщения об их «минировании». Эвакуация покупателей и персонала магазинов не проводилась.

Волна «минирований» начала распространятся по российским городам с конца 2019 года. Неизвестные злоумышленники сообщали о бомбах в торговых центрах, судах, станциях метро, школах, самолётах, вокзалах. Все угрозы оказались ложными. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарёв отметил, что большинство сообщений поступает из-за границы — Бельгии, Германии, Нидерландов, США и других стран.

Ранее NEWS.ru писал, что 18 марта полиция проводила проверку по сообщению о минировании улицы Кирова в Люберцах, а накануне поступила информация о якобы заложенных бомбах в десятке столичных школ.